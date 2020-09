di Nicola Balice

Andrea Pirlo è uno che parla chiaro. In conferenza stampa usa pochi giri di parole, d'altronde lui è Pirlo e resta tale anche da allenatore, non ha bisogno di giri di parole o di particolari equilibrismi dialettici. Così accoglie Alvaro Morata con soddisfazione, sottolineando soprattutto un aspetto: “Lo conosciamo bene. È un giocatore importante, che cercavamo per le sue caratteristiche. Attacca bene la profondità, può far reparto da solo e giocare con i compagni. Non è stata una scelta di ripiego: era un giocatore dalle caratteristiche che cercavamo”. Esattamente come una settimana fa spiegava perché non sarebbe arrivato Luis Suarez: “Non ci sono i tempi”. O come poco dopo le parole al miele per Morata, conferma come comunque avrebbe accolto Edin Dzeko: “Un grande giocatore che abbiamo ammirato in questi anni. Poteva diventare un calciatore della Juventus, la trattativa non è però andata a buon fine: rimane un grandissimo giocatore che stimiamo. Domani però purtroppo sarà un avversario”. Ma se Suarez non è arrivato solo per questioni burocratiche e Dzeko poteva arrivare, vien da sé che Morata sia almeno una terza scelta. E forse non soltanto. Ripercorriamo tutti i centravanti che in estate hanno raggiunto un accordo con la Juve, poi sfumato per vari motivi.