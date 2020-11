Andreaha commentato così il pareggio con la Lazio ai microfoni di Juventus TV: "E' un peccato aver preso un solo punto dopo una grande partita. La squadra ha fatto bene, gli avversari non avevano fatto un tiro in porta. Con la voglia di vincere le partite e lo scudetto dobbiamo evitare questi cali di tensione; bisogna lavorare su ogni secondo della gara, serve per fare risultato.. Può succedere poi di prendere gol nell'unico tiro in porta della Lazio in una partita dominata. Mi è piaciuto l'atteggiamento che la squadra ha avuto fino all'ultimo secondo, ci meritavamo la vittoria".