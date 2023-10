L’allenatore della Sampdoria, Andrea Pirlo, ha rilasciato delle dichiarazioni in conferenza stampa dove ha parlato del momento delicato dei blucerchiati.‘Che si giochi contro la Juventus o contro il Cittadella è la stessa cosa, quindi l'atteggiamento non deve cambiare. L'unico obiettivo è quello di mettere la massima determinazione per uscire da questo momento difficile. Poi ci sono gli episodi che cambiano le stagioni e cambiano le partite. Basta magari una vittoria per poter dare il là ad una serie positiva. Però bisogna cercare di arrivarci’.