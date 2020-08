Tra le priorità di Pirlo c'è quella di avere a disposizione un centrocampo di qualità. Arthur e Kulusevski sono i volti nuovi, Aaron Ramsey può essere l'altro 'acquisto' dei bianconeri. Dopo una stagione nella quale non è riuscito a esprimere tutte le sue qualità anche per qualche infortunio di troppo, il nuovo allenatore è pronto a rilanciarlo per la prossima stagione. Con la Juve ha un contratto fino al 2023, l'entourage del giocatore ha smentito le recenti voci di mercato e la società, come riporta Calciomercato.com, non ha nessuna intenzione di cederlo.