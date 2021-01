Altra partita, altra vittoria per la Juventus, che sembra aver finalmente trovato la quadra per continuare a diminuire la distanza dal Milan capolista. Con i tre punti conquistati ieri contro la Sampdoria la squadra di Pirlo ha risposto ai successi dei rossoneri e dell'Inter dell'ex Antonio Conte,. Forse avrebbero dovuto chiuderla prima per quanto hanno creato, ma i bianconeri hanno retto fino alla fine anche dietro, senza subire gol per la quarta partita di fila.