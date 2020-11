ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro il Ferencvaros: “I punti sono fondamentali, ma l’importante è portare avanti il nostro progetto di gioco, abbiamo bisogno di fare una partita pesante sotto l’aspetto del possesso palla, essere padroni del gioco. Questa dà una forza in più per vincere la partita”– “Sarà in campo? Sì, Chiellini si è allenato bene, ha recuperato dall’infortunio e quindi sarà a disposizione domani sera”– “Dybala sta bene, ci ho parlato anche stamattina perché è normale che dopo tre partite si accumuli un po’ di stanchezza fisica e mentale. Il ragazzo sta bene, ha bisogno di lavorare e di tenere alto il suo livello fisico. È importante e sarà utile per tutto il resto del campionato. Domani potrebbe avere un turno di riposto anche in vista di domenica, ma deve rimanere pronto, ora siamo in tanto e c’è spazio per farli recuperare per le prossime partite”.– “L’atteggiamento è lo stesso, cambiano i giocatori di partita in partita, ma le posizioni sono le stesse. Contro lo Spezia c’era McKennie, due partite fa c’era Ramsey, prima ancora Kulusevski. Non importa chi gioca, il modello di gioco rimane lo stesso, a Cesena Arthur era un po’ più basso perché giocavano con tre centrocampisti, ma l’impostazione tattica rimane la stessa”.