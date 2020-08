Quando la Juventus sarà finalmente riuscita a vendere i suoi esuberi e avrà il budget per poter operare sul mercato in entrata, ci sarà da innervare la batteria dei terzini. Come riporta Calciomercato.com il profilo scelto da Andrea Pirlo è quello di Hector Bellerin. Non certo un nome nuovo, dato che lo spagnolo dell'Arsenal è stato ampiamente accostato alla Juve nell'ambito di un ipotetico scambio con Rugani.

LA SITUAZIONE - Fabio Paratici, recentemente volato a Londra per intavolare dialoghi con vari club di Premier League specialmente per il mercato in uscita, sta parlando con l'Arsenal non solo per Bellerin ma anche per Alexandre Lacazette, uno dei giocatori che piacciono per l'attacco. Entrambi i giocatori possono lasciare i Gunners per un'offerta congrua. Ma le cifre da sborsare parlano di diverse decine di milioni.

SCUOLA AJAX - Se il nuovo terzino destro della Juve di Pirlo non dovesse arrivare dalla Premier League, potrebbe allora arrivare dall'Olanda. Sul taccuino di Paratici c'è Sergino Dest, il classe 2000 olandese-americano dell'Ajax, pallino del CFO bianconero. Ma prima di lanciarsi fino in fondo in queste due trattative, è sempre bene ricordarlo, bisogna prima sfoltire il titanico monte ingaggi.