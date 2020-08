8









Cristiano Ronaldo e Andrea Pirlo parlano la stessa lingua. In campo era così, un’intesa che continua ad esistere. Il neo tecnico della Juve, infatti, appena indossato l’abito di allenatore capo, ha deciso di presentarsi al giocatore simbolo della squadra, e il feeling è stato immediato.





Un paio di chiamate, cordiali, con idee chiare e un’intesa istintiva. Il Maestro telefona all’Alieno, dal loro rapporto passeranno molte delle fortune della Juve nei prossimi mesi. Pirlo, secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, ha sposato in pieno l’idea della società di solenne imprescindibilità di Ronaldo, e ora vuole trovargli un partner adeguato, Milik o Dzeko che sia.

Lo scorso anno Maurizio Sarri si era recato in Costa Azzurra, dove Ronaldo trascorreva le vacanze, per presentarsi al fenomeno portoghese. Pirlo, reduce da una vacanza a Forte dei Marmi, ha avuto solo contatti telefonici, ma il feeling è stato immediato. E ora Ronaldo spera che si crei un rapporto diverso rispetto a quello con Sarri, con cui non è mai scattata la scintilla. Aspetta di vedere se Pirlo ha talento anche in panchina, ma il suo umore è già positivo, perché nell’ex regista rivede Zidane, suo mentore a Madrid, che fece un percorso, in panchina, simile. Pirlo ha spesso battuto Ronaldo negli scontri sul campo, ora è pronto a costruire con lui la sua nuova Juve vincente.