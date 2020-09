La Juventus ha scelto Alvaro Morata. Dopo qualche giorno di tira e molla, dopo settimane di trattativa con Dzeko e Suarez in prima linea, il club bianconero ha virato e stretto l'accordo con lo spagnolo, che così vivrà la sua seconda vita bianconera. Come rivela la Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo, neo allenatore bianconero, ha chiamato il suo ex compagno per dirgli che non vede l'ora di averlo a disposizione e per spiegargli le diverse situazioni tattiche che ha in mente. Gli amici raccontano di un Morata motivatissimo e impaziente di rivedere i vecchi compagni, compreso CR7 che ha conosciuto al Real.