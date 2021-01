di Nicola Balice

Una punta serve. Non solo l'attacco andrebbe rinforzato, ma per cominciare di una punta non si può più fare a meno. Tre attaccanti la scorsa stagione si sono rivelati troppo pochi proprio sul rettilineo finale, in quella attuale fin dalle prime battute di fatto Andrea Pirlo si è reso conto di avere una coperta decisamente corta. Lo ha detto chiaramente, commentando anche un profilo come quello di Olivier Giroud: molto più accessibile qualche mese fa, ora decisamente complicato per vari motivi. Considerando anche il fatto che per la punta, il budget a disposizione della società bianconera, sia del tutto vicina allo zero. Quindi giocatori liberi di accasarsi dove vogliono, magari prestiti, al limite separati in casa o vicini alla scadenza del contratto. Se Pirlo chiama Giroud, la dirigenza parla con altri insomma.



Scopri in gallery tutte le piste per l'attacco.