La Juve è a caccia di un attaccante. Una punta centrale che sostituisca Gonzalo Higuain, che saluterà prima della fine del mercato. Tanti i profili studiati in queste settimane dal CFO Paratici, che ora però si sta concentrando su tre nomi su tutti. Edin Dzeko resta il primo nome in lista al punto che, secondo quanto riferito da calciomercato.com, Andrea Pirlo, neo tecnico della Juve, gli avrebbe fatto una telefonata di “presentazione”.





Ma la Juve continua a lavorare anche alla pista Suarez. Nedved sta portando avanti i contatti con l’attaccante uruguaiano, scaricato dal Barcellona. Il Pistolero ha chiesto una buonuscita di 25 milioni di euro ai blaugrana, con cui è sotto contratto fino al giugno del 2021 (con rinnovo automatico fino al 2022 qualora giocasse il 60% delle partite della prossima stagione). Suarez alla Juve e agli altri club interessati, come l’Atletico Madrid, continua a chiedere un ingaggio da almeno 14 milioni a stagione, a cui si aggiunge un ricco bonus alla firma, compreso di commissioni di 15-20 milioni. Cifre che la Juve ritiene eccessive, per questo accelera con fiducia verso Dzeko.