Andrea Pirlo e una stoccata. L'allenatore della Juventus ha parlato così a Sky dopo la sconfitta contro la Fiorentina, commentando anche il caso Juve-Napoli: "​Cosa ci ha lasciato la sentenza? Noi purtroppo non possiamo far nulla. Non abbiamo nessun problema a rigiocare la partita. Mi dispiace per le altre squadre che hanno viaggiato e perso punti senza dir niente, sono partite e giocato anche con giocatori in meno colpiti dal Covid. Mi spiace più per loro che per noi che dobbiamo rigiocare la partita. Noi non c'è nessun problema, ma non mi è sembrato corretto nei confronti di quelle squadre che hanno avuto tanti giocatori colpiti dal Covid e hanno giocato con grande correttezza".