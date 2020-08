Zero presenze in panchina ma quasi 20 milioni di seguaci sui social: Andrea Pirlo è l'allenatore più social al mondo. Nessuno come lui, la Juventus decide di voltare pagina anche fuori dal campo: prima di lui, infatti, Conte e Sarri non avevano profili social, Allegri li ha usati per un po' prima di prendersi una pausa. Oggi Pirlo diventa un grande tra i grandi, nella squadra più grande. Un passo verso il futuro, che per la Juve rappresenta più di una scommessa.