"Sì, è Juve!". Apre così l'edizione odierna di Tuttosport, che sottolinea: "Pirlo debutta con una vittoria convincente sulla Samp: prodezza di Kulusevski, raddoppio di Bonucci, tris di Ronaldo. Bene McKennie, brilla anche Ramsey. Mercato: Dzeko alza il pressing sulla Roma".



Anche La Gazzetta dello Sport apre con i bianconeri. "Pirlo, che perle! Il Maestro cambia molto e azzecca tutto". In alto: "Il nuovo allenatore lancia McKennie e Frabotta: Samp travolta per 3-0. Kulusevski segna subito, il centrocampo funziona bene. E' tutto un altro Ramsey, in gol anche Bonucci e CR7". In taglio basso c'è "Sorpresa Frabotta, il mancino romano che viene dall'Under".



Infine, il Corriere dello Sport: "Benedetta Juve. Battuta 3-0 la Samp. Paratici su Dzeko: 'Non c'è solo lui. Sfumato Suarez'. Buona la primaper il tecnico: 'Cristiano saprò gestirlo, conosce bene il suo fisico. Ilt ridente? Troverò il giusto equilibrio'". Ecco le prime pagine: sono nella gallery dedicata.