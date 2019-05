Lo ha riportato La Stampa: la figlia di Andrea Pirlo, ex fuoriclasse della Juventus, è stata protagonista di un pomeriggio da dimenticare. La ragazza è stata investita questo pomeriggio in pieno centro a Torino, all'angolo tra via Bonafous e via Maria Vittoria, praticamente a due passi dalla centralissima piazza Vittorio. La piccola Angela, 13 anni, è in condizioni stabili: l'entità dell'impatto sarebbe stata lieve e al momento non desterebbe preoccupazioni. La ragazza è all'ospedale Regina Margherita di Torino, in attesa di essere dimessa.