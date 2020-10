6









L'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina della Juventus non è iniziata proprio come se l'aspettava. La vittoria contro la Sampdoria aveva fato ben sperare, poi sono arrivati tre pareggi con Roma, Crotone e Verona con la vittoria di Kiev in mezzo. L'altra sera Pirlo ha perso la prima partita da allenatore contro il Barcellona ed è stato bersagliato dalle critiche. La sua filosofia è chiara: avanti con i giovani, che davanti ci sia una neopromossa o il club più forte al mondo. Andrea Pirlo style, prendere o lasciare. I numeri voltano le spalle all'ex centrocampista: dopo le prime sei partite tra campionato e Champions - senza considerare il 3-0 a tavolino col Napoli - la sua è la peggior partenza di un nuovo allenatore alla prima stagione in bianconero negli ultimi anni, da Antonio Conte in poi.



