La casa estiva dei sogni? Si è trasformata in un vero e proprio incubo. Andrea Pirlo aveva acquistato - o meglio: dato almeno la caparra - per una casa a Forte dei Marmi, nel quartiere di Roma Imperiale, il più blasonato della zona della Versilia, non sapendo che in realtà era di proprietà di un oligarca russo, vicino a Putin.



Ecco, l'immobile è nel mirino della magistratura e l'affare da 2,6 milioni di euro è praticamente andato in fumo. All'oligarca era stato infatti sequestrato momentaneamente il bene perché non avrebbe pagato una consulenza di circa 250mila euro, di cui Pirlo era ignaro. Non solo: dopo il caso dello Shevardnadze, il presunto yacht di Putin bloccato in un cantiere della vicina Marina di Carrara, l'ex proprietario si era affrettato a mettere in vendita la villa che aveva acquistato due anni fa. Ma il sequestro conservativo ha bloccato la vendita. Almeno per ora.