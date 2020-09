9









C’è amore juventino tra Andrea Pirlo e la squadra. Forte, in evoluzione, visibile ad occhio nudo, come ha sottolineato il tecnico della Sampdoria Ranieri nel post-partita della sconfitta contro la Juve: “C’è grande feeling tra squadra e allenatore, e questa è una bella cosa”. Quel feeling mai nato con Sarri, tecnico che appartiene al passato e che il Maestro ha spazzato via in un colpo solo. Sia chiaro, fare il paragone dopo una sola partita, con una Samp non in grande spolvero, sarebbe troppo affrettato. Il cammino è ancora lungo e le somme si tireranno dopo test più allenanti. Ma l’aria respirata ieri sera allo Stadium dai primi 1000 tifosi da febbraio è tutta un’altra cosa. Sia per quanto riguarda lo stile, sia per una serie di aspetti che sono mancati nella gestione Sarri e che Pirlo ha coltivato fin da subito. Di fatto, cancellandolo già alla prima occasione possibile.



