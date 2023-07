Nell'ampia intervista rilasciata ai microfoni de La Gazzetta dello Sport, l'ex calciatore e allenatore della Juve, Andrea Pirlo, ha parlato anche dell'avvento dell'Arabia Saudita nel mondo del calcio.'Si è aperto un nuovo mercato, così come accadde qualche anno fa in Cina. Il calcio come la vita è questo, se ci sono opportunità qualcuno le coglie. C’è il campionato italiano, quello inglese e ci sarà il campionato arabo. Magari diventerà il migliore del mondo…'.