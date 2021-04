Ci aveva provato con la mossa della difesa a 3 Andrea Pirlo: mettersi a specchio di Iachini e provare a mettere in difficoltà la Fiorentina. Ma ad andare in serissima difficoltà è stata la Juventus, che ha chiuso sotto di un gol il primo tempo. Allora ecco che nell'intervallo Pirlo decide di tornare al modulo consueto, il "4-4-2 liquido". E lo fa con due sostituzioni: fuori Bonucci, dentro Morata che va a far coppia con Ronaldo in attacco; questo perché Dybala viene sostituito con Kulusevski, che va a posizionarsi all'ala destra. Sulla corsia mancina invece Aaron Ramsey, che nel 3-4-1-2 del primo tempo era stato il trequartista. In mediana restano Bentancur e Rabiot. Così come al centro della difesa De Ligt e Chiellini, con Cuadrado e Alex Sandro arretrati da esterni puri a terzini. Pronti, via, Alvaro Morata s'inventa la rete del pareggio!