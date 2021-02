Le assenze di Danilo e Cuadrado sono un problema per la Juventus in vista della gara di sabato sera contro il Verona. Andrea Pirlo è senza terzini destri, e tra le ipotesi d'emergenza, secondo quanto riporta La Stampa, potrebbe esserci anche l'impiego di Radu Dragusin in quel ruolo. Il difensore classe 2002 è un centrale di ruolo, ma è già stato schierato a destra in Coppa Italia contro la Spal. Se dovesse fare bene, non è escluso che potrebbe cambiare ruolo anche per il fuuro spostandosi definitivamente a destra.