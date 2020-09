Laprosegue la preparazione sui campi della Continassa in vista del secondo big match consecutivo, in programma domenica sera alo Stadium contro il Napoli, che ha comunicato che il giro di tamponi effettuato ieri ha dato esito negativo. Un primo sospiro di sollievo in merito all’ipotesi di rinvio del match a seguito delle 14 positività al Covid-19 riscontrate in casa Genoa, squadra affrontata dalla squadra di Gattuso nello scorso turno di campionato. In attesa dei prossimi test, è lecito porsi una domanda:– Visti gli ottimi risultati riscontrati nel secondo tempo contro i giallorossi, si poteva ipotizzare una, capaci di portare ritmo, geometrie e precisione alla manovra bianconera. Ma le prove di Pirlo in allenamento fanno sorgere qualche dubbio. Come si può scorgere dalle foto del winning team postate da Bonucci e compagni in questi ultimi due giorni,Un indizio di formazione? Possibile, ma forse una falsa traccia per sperimentare qualcosa di diverso in allenamento. Perchéinfatti nella squadra vincente al fianco di Bonucci è stato schierato Demiral, che difficilmente si vedrà in campo dal primo minuto. Tra sperimentazioni e certezze, una cosa è parsa evidente: per perseguire l’idea di calcio propositivo, Pirlo dovrà affidarsi ai piedi dei due sudamericani e contro il Napoli potrebbero avere una chance dal primo minuto.