Basta muovere una pedina per fare scacco matto. Forse l’ha capito Pirlo, che contro lo Spezia ha mantenuto la stessa filosofia di sempre, ma con un accorgimento tattico. Non più il trequartista di ruolo, ma un centrocampo a tre con una mezzala pura, un regista e un incursore, interpretato intelligentemente da Weston McKennie. Il Maestro ha trovato così più equilibrio, senza esporre la precedente mediana a due alle scorribande avversarie come accaduto con il Barcellona. Dal Verona allo Spezia, sottolinea La Gazzetta dello Sport, la Juve è cambiata pur modificando poco, e ha ritrovato un CR7 in versione CR9.



