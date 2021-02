Poche scelte possibili per Andrea Pirlo in vista della gara contro il Verona di sabato sera. L'allenatore della Juventus dovrà fare i conti con sei infortunati più Danilo squalificato. Soluzioni quasi obbligate per Pirlo, che in difesa dovrebbe lasciare fuori Radu Dragusin: dietro giocheranno a tre con Demiral, de Ligt e Alex Sandro. Così il tecnico ha deciso di sopperire alle assenze di Bonucci, Chiellini, Cuadrado e Danilo, che insieme praticamente sono la difesa titolare della Juve.