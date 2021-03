7









La Juventus è incolore per un'ora contro lo Spezia, poi cambia qualcosa, prima nella formazione bianconera e poi nella testa dei giocatori, e il risultato finale dell'Allianz Stadium è di 3-0. Andrea Pirlo azzecca i cambi, inserendo Morata e Bernardeschi che dopo un minuto di orologio confezionano il vantaggio juventino. Dopodiché emergono quelli più in forma (o forse dovremmo dire "meno in difficoltà"). In primis Chiesa, uno dei pochi a salvarsi davvero prima del 60', e in seconda battuta Ronaldo. Passando invece a chi è parso più in difficoltà, non convincono Rabiot e soprattutto Frabotta. Quest'ultimo paga anche l'impietoso confronto con Bernardeschi che gli è subentrato.