Andrea Pirlo parla a Juventus Tv dopo il pareggio dei bianconeri contro la Roma: "Un punto importante, c'è stata una grande reazione sul 2-1 con un uomo in meno, sono stati bravissimi i ragazzi ad interpretare il secondo tempo, bravi soprattutto i giocatori entrati nella ripresa. Bisogna entrare con lo spirito giusto e l'hanno fatto. Alla fine se c'era ancora qualche minuto potevamo anche rischiare qualcosa in più. Siamo soddisfatti di questo punto".



CAMBI - "E' importante, l'abbiamo visto anche con l'Inter che ha fatto 5 cambi e ha vinto la partita, noi abbiamo fatto lo stesso. Dobbiamo ricordarci che Arthur viene da sei mesi di inattività, Rodrigo rientra da un infortunio dopo aver fatto 60 partite l'anno scorso. Hanno bisogno di ritmo dopo la scorsa stagione, ora hanno bisogno di lavorare, di riposare e di trovare ancora la forma migliore".



DANILO - "E' un giocatore di spessore internazionale, ha giocato nel Real e nel City non è alla Juve per caso, sta giocando ai suoi livelli e noi lo sfruttiamo per le sue caratteristiche".



SQUADRA - "La Roma ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, lo sapevamo. Attaccano con tanti giocatori e noi abbiamo provato a metterne altrettanti per cercare di fare una gestione della partita in modo aggressivo, alcune volte ci siamo riusciti altre meno, sono situazioni da provare, non abbiamo avuto altre occasioni per proporlo durante il precampionato e queste partite sono anche un po' di prova".



KULUSEVSKI - "Come ti ho detto prima non ci sono state occasioni per provarlo. Purtroppo è già campionato e dobbiamo provarlo in gare ufficiali. Può giocare in tante posizioni, oggi ha giocato una volta a destra, una volta a sinistra, una volta a metà campo. E' un giocatore molto utile".



RONALDO - "E' un giocatore della Juve e siamo contenti di averlo, lo conosciamo tutti e siamo contenti di averlo con noi".



NAPOLI - "Sarà un'altra gara importante contro una grande squadra che si è rinforzata, faremo la nostra partita adesso è importante recuperare e trovare le forze per arrivare domenica al top".