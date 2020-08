4









Dopo il lungo vertice tra Fabio Paratici e Andrea Pirlo e le suggestioni sulla possibile partenza o di Ronaldo o di Dybala, i quotidiani sportivi aprono con differenti punti di vista sul mercato offensivo della Juventus. La Gazzetta dello Sport: "Pirlo parte da CR7: Ronaldo resta punto fermo nonostante le voci di addio. Il candidato ad andare via è Dybala. Si è parlato anche del centravanti: Milik o Dzeko". Il Corriere dello Sport: "Pirlo, caccia il 9! Juve: chiarezza su CR7 e Dybala, Zapata o Jimenez per un euro-tridente (con Perin pedina di scambio per il colombiano dell'Atalanta)". Infine Tuttosport: "Volete Pogba? Dateci Dybala! Lo United apre allo scambio, ma decide Paulo. Ronaldo resta al 100%, l'attacco sarà costruito attorno a lui".