Andrea, nell'intervista a JTV, ha parlato di un aspetto che lo tranquillizza in vista di queste sfide importanti: "Mi rassicura l'aspetto mentale - ha detto il tecnico bianconero -. Siamo molto positivi, crediamo in ciò che facciamo ed è un bel punto di partenza. Abbiamo obiettivi ben precisi in testa che vogliamo raggiungere e su questo lavoriamo. Le sconfitte ci hanno convinto che possiamo fare tante cose, abbiamo qualità nel gruppo, 23 titolari che possono giocare in qualsiasi partita e stiamo lavorando".