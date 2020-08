1









Un'idea, quella della difesa a 3, che potrebbe far contento soprattutto Alex Sandro. Come raccontato da Gazzetta "Alex Sandro ha tutte le qualità per trasformarsi in un interprete perfetto di questa idea di calcio. Il primo compito di Pirlo, però, non sarà tanto ammaestrare il brasiliano tatticamente, quanto riuscire a restituirgli mordente e stimoli. E forse il nuovo ruolo servirà anche a questo scopo". Dalle pagine della Rosea, infatti, puntano il dito sulla voglia di essere ancora parte integrante della squadra, dentro e fuori dal campo. Due stagioni difficili, le ultime, per il brasiliano. "Alex Sandro ha perso smalto, forse motivazioni, e oltre ad attaccare meno gli spazi, si è concesso qualche errore di troppo dietro, come lo sciagurato passaggio centrale che ha portato al gol di Rebic nel k.o. di San Siro contro il Milan nel post lockdown, per rimanere alla storia recente"...