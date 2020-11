Andrea Pirlo, a JTV, ha parlato del pareggio tra Juve e Benevento.



GOL EVITABILE - "Peccato perché bisognava gestire meglio le situazioni, sapevamo che avrebbero fatto questa partita ed eravamo stati bravi a sbloccarla. Andava gestito meglio l'ultimo calcio d'angolo, quando ti manca un minuto alla fine del primo tempo devi chiudere la partita in vantaggio e non rischiare. Ci siamo fatti prendere dalla voglia di giocare e abbiamo preso un gol evitabile. Era capitato con la Lazio e con la Roma. Bisogna crescere velocemente altrimenti perdiamo tanti punti per strada".



GIOVANI - "Bisogna crescere, abbiamo tanti giovani ma anche i meno giovani devono capire i momenti delle partite, diversi con situazioni diverse. Le partite altrimenti sarebbero tutte uguali, ma non è così".



DIFFICOLTA' - "La partita sull'1-1 è stata difficile, poco lucidi nel capire dove sfondare. Abbiamo sfondato troppo centralmente quando dovevamo avere più pazienza e lucidità nell'aprire il gioco, per trovare poi il varco giusto. Sono partite che ci devono fare crescere. Capitato stasera e anche a Crotone. Se non impariamo, faremo fatica".



POSITIVO - "Positivo... non mi piace parlare così, sono due punti persi. Continuare a lavorare, crescere quando bisogna crescere, lavorare in maniera diversa e chiudere le partite. Velocemente bisogna cambiare rotta altrimenti le altre vanno avanti".