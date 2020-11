10









Andrea Pirlo, a Sky Sport, ha commentato Spezia-Juve.



BILANCIO - "Abbiamo fatto una buona partita, dovevamo essere più cattivi nel primo tempo, quando non le chiudi rimangono sempre aperte. Nella ripresa siamo entrati bene in campo, poi Cristiano Ronaldo ci ha dato una mano".



DYBALA - "Abbiamo cambiato per l'atteggiamento dello Spezia, abbassando Arthur perché loro avevano 3 centrocampisti. Così aveva più libertà. Abbiamo fatto una buona partita, Dybala anche lui. Gli manca la condizione, ma sta crescendo e lo aspettiamo".



CAMBI - "Ancora presto, Cristiano viene da 20 giorni di inattività. Dybala sta crescendo. Vedremo e decideremo". DIFESA A 4 - "Noi giochiamo sempre a 4 in difesa, quando attacchiamo cerchiamo di portare un nostro terzino più avanti. Ho avuto questi giocatori a disposizione, quando torneranno gli altri vedremo. L'impostazione tattica rimarrà questa, poi vedremo".



TRA LE LINEE - "Dobbiamo essere bravi, quando ci difendiamo, ad essere stretti con i due stretti senza far passare quelle palle tra le linee, portandoli esternamente per poi pressare. Stiamo crescendo, ci stiamo allenando, valuteremo queste situazioni tattiche".



MIGLIORAMENTO - "Percentuale? Siamo ancora in fase di costruzione, 60-70&. Mancano calciatori per poi creare soluzioni da proporre in settimana. Dobbiamo trovare veloci i giocatori tra le linee, lanciare i calciatori in profondità, una volta liberati i giocatori poi devi essere bravo ad attaccare l'area".



FORMAZIONE - "Non mi cambia nulla, i giocatori possono variare, l'importante è che abbia due linee... Sto semplificando la fase difensiva, 2 linee da 4 belle strette per farli correre anche meno, ma anche in avanti. Più facile correre in avanti che indietro. Più facile con la riaggressione, così si fa meno fatica".