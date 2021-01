Andrea Pirlo, a Sky Sport, ha commentato Milan-Juve.



PARTITA IMPORTANTE - "Era importante per noi stessi, non abbiamo guardato i risultati di chi c'era sopra. Eravamo attenti e concentrati, fatto bene, tra qualche mese vedremo dove saremo. Era importante riavere lo spirito di una squadra che vuole comandare, a giocarsi la partita nel campo dei primi".



CHIESA - "Il suo ruolo è quello. L'abbiamo comprato per cercare di trovarlo negli ultimi venti metri. Può giocare a destra o sinistra, il suo ruolo non cambia durante la partita".



RABIOT - "Veniva da due partite di squalifica, era fresco e aveva voglia di giocare. Quando sta così, può fare box to box, sappiamo le caratteristiche e può fare qualsiasi cosa. Non sa neanche lui quante potenzialità ha da esprimere, cerchiamo di migliorarlo partita dopo partita. Bentancur? Era stanco, rischiava di prendere il secondo giallo e siamo stati svelto a toglierlo. Era anche abbastanza stanco..."



GOL SUBITO - "In quel caso c'è da fischiare il fallo di punizione e il gioco deve essere fermato. Poi vengono gli errori. Sì, Danilo può essere più aggressivo, deve essere pronto a fare una preventiva in avanti. Anche la squadra non era messa benissimo e la pressione è stata diversa. Poi la posizione dev'essere migliore. Ma nasce tutto da un fallo non fischiato".



DYBALA - "Sono tutti titolari, ho la fortuna di scegliere partita dopo partita. Scegliamo in base alle altre squadre, a ciò che cerchiamo. Aspettavamo prendesse la forma fisica migliore, anche a fine primo tempo non stava bene. Aspettiamo solo che sia al 100%, poi quando ci sarà la possibilità di averlo. Rinnovo? Non sono cose che mi riguardano, penso ad allenare i giocatori, i contratti vengono fatti da società e giocatore. Non intervengo".



THEO - "Avevamo studiato di avere un giocatore che lo puntasse, che lo tenesse bloccato. Così da avere la possibilità di frenarlo, così da non farlo avanzare e concedergli l'uno contro no".