Andrea Pirlo, nella conferenza stampa pre-Cagliari, ha parlato di Leonardo Bonucci: "Purtroppo ora potremo allenarci tutte le settimane e avere i giocatori al meglio per preparare le partite. E' un peccato perché avremo voluto volentieri fare la Champions e avere meno giorni per preparare le partite, ma ora dovremo essere più cinici. Il malumore di Bonucci è quello di chi vuole far parte della partita ed essere importante per raggiungere il risultato. 10' prima di aveva chiesto di uscire perché aveva i crampi, io ho aspettato un po' e poi non avendo molti slot ho deciso di fare due cambi insieme".