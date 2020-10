La prestazione di Weston McKennie contro la Roma non hanno convinto Andrea Pirlo. In vista della gara contro il Napoli di domenica sera (partita a rischio per l'emergenza Covid dopo i 14 positivi nel Genoa) l'allenatore sta pensando di lasciare fuori il centrocampista americano per dare spazio a Rodrigo Bentancur. Con Rabiot out per squalifica, Pirlo è pronto a rivoluzionare il centrocampo inserendo Arthur per il francese e Bentancur al posto di McKennie.