Paulo Dybala è tornato oggi alla Continassa. Dopo le parole di Andrea Pirlo che l'ha blindato respingendo le voci di mercato sarà ancora di più al centro del progetto Juve. Servirebbe una super offerta per convincere i bianconeri a farlo partire. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, il futuro dell'argentino però passa dal rinnovo del contratto che ancora non è arrivato: una trattativa iniziata da dicembre scorso e che non vede ancora una fine nonostante entrambe le parti siano d'accordo ad andare avanti insieme. Tra domanda e offerta c'è ancora una distanza importante, l'intesa con il nuovo allenatore potrebbe essere decisiva.