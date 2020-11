Andrea Pirlo ha parlato dopo la vittoria della Juventus contro il Ferencvaros, arrivata in trasferta per 4-1. Ecco le sue dichiarazioni a Sky Sport: ​"Sì, siamo soddisfatti del risultato, potevamo fare molto meglio sul piano del gioco. Abbiamo fatto troppi errori di superficialità, magari dovuti anche alla partita in discesa, ma era importante fare risultato. Dobbiamo migliorare.



MORATA-RONALDO-DYBALA - Sono uno che parla molto con i giocatori, in campo poi vanno loro e loro fanno le scelte, ma devono farle giuste. In qualche occasione potevano scambiarsela meglio, soprattutto davanti alla porta, ma si sono mossi bene. Bisogna essere meno egoisti e chiudere le partite prima.



ARTHUR - Non stava bene. Fin dall'inizio ha avuto problemi di stomaco, gli veniva da vomitare, quindi non era neanche pronto per correre, dopo 20' eravamo pronti a toglierlo ma ha voluto continuare. Non era in condizione però per giocare. La sua posizione doveva essere leggermente più avanti, ma fisicamente non ce la faceva, era in affanno fisico e di respiro. Pensavamo di toglierlo ma ha voluto continuare fino al 45'. DIFESA - Dobbiamo fare meglio, essere più aggressivi con gli esterni e con i centrocampisti per seguire gli inserimenti. Altrimenti è difficile sopperire per la difesa, è successo anche con lo Spezia.



ATTACCO - In questo momento giochiamo con due attaccanti e due esterni, di cui uno è un trequarti. Speriamo di averli tutti al meglio e poi valutiamo, per adesso non li abbiamo avuti tutti al 100% e quindi uno ha sempre riposato".

