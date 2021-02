Alle prese con ben 7 assenze per la partita di domani sera della Juventus sul campo del Verona (Bonucci, Chiellini, Cuadrado, Danilo, Arthur, Dybala, Morata) Andrea Pirlo nella conferenza stampa della vigilia ha aperto alla possibilità dell'impiego da titolari di due giocatori: "Dragusin può essere un'opzione fin dall'inizio. Bernardeschi è uno dei pochi che sta sempre bene. Ha tante possibilità per poter giocare dall'inizio". Il vuoto maggiore Pirlo ce l'ha sulla fascia destra, dove sono fuori sia Cuadrado che Danilo. O si adatta uno dei due terzini sinistri Alex Sandro e Frabotta, o per l'appunto si adatta un Dragusin o un Bernardeschi.