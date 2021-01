Nel corso della conferenza stampa pre Spal, l'allenatore della Juventus Andrea Pirlo ha dato delle indicazioni di formazione, spiegando che un giocatore sarà sicuramente assente: "Non ci sarà Rodrigo Bentancur - ha detto ai microfoni di Juventus tv - Riposerà di sicuro perché ha giocato tutta l'ultima partita con un buco nel piede. Questo non è stato detto, ma abbiamo dovuto mettergli i punti dopo un solo minuto dall'inizio della gara. Ha fatto un grande sacrificio e ha bisogno di riposo per riassorbire questa contusione".