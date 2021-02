Andrea Pirlo sorride dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia: Che sapore ha aver conquistato la finale di Coppa Italia? Bellissimo, perché è arrivata giocando contro una grande squadra come l'Inter che ci ha messo in difficoltà in tutte e due le partite, nelle quali siamo stati molto bravi - ha detto l'allenatore della Juventus a Jtv - Abbiamo fatto una buona gara gestendo bene il vantaggio e alla fine abbiamo avuto anche le occasioni più pericolose per vincere la partita. La gestione e l'atteggiamento hanno fatto la differenza, eravamo consapevoli delle nostre potenzialità e abbiamo cercato di giocare anche in fasi dove magari si poteva buttare via il pallone. Ma avendo giocatori di personalità e bravi tecnicamente pretendo questo, è giusto cercare di uscire con la palla al piede da ogni situazione per creare poi azioni pericolose".



RABIOT - "Ho sempre detto che ho la fortuna di allenare grandi campioni, ora sono rientrati tutti e quindi in base alla partita ho la fortuna di poter scegliere. Oltre ad essere grandi giocatori sono anche grandi persone, danno sempre la loro massima disponibilità e sono sempre partecipi, anche quando non giocano. E questo fa la differenza. Rabiot? Sono già tre partite che fa su questi livelli, sono contento per lui perché ha sempre lavorato e se lo merita. Magari non è stato mai così apprezzato nelle partite in cui aveva fatto bene, quindi si merita la lode per questa prestazione".



SGUARDO AL FUTURO - "Le partite ravvicinate? Sapevamo dall'inizio che ci sarebbero state, soprattutto in questo periodo con gare che contano nelle quali ci sono punti pesanti e qualificazioni da centrare. Ma fa parte del calcio, noi dobbiamo solo cercare di recuperare per essere pronti alla sfida di sabato. Siamo a buon punto, ma il passato è passato: la Supercoppa è passata e il primo posto nel girone di Champions anche; ora dobbiamo puntare al campionato e cercare di recuperare punti. Poi ci focalizzeremo sulla gara di martedì prossimo".