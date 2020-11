20 anni e non sentirli. Matthijs de Ligt è tornato dall'infortunio alla spalla e si è subito ripreso la Juventus. L'ha fatto col Cagliari in campionato e l'ha fatto ieri, al debutto stagionale in Champions. Personalità da vendere per questo ragazzo classe '99 che col Ferencvaros ha giocato sempre d'anticipo. Pochi errori, uno decisivo quando ha bucato l'intervento che ha portato al vantaggio degli ungheresi. Pazienza, si volta pagina. Perché: "A 20 anni de Ligt è già un capitano", parola di Andrea Pirlo.