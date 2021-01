7







di Alberto Toppi

Al 21 gennaio 2021, Pirlo 1 Sarri 0, palla al centro. Può risultare stucchevole riproporre ad ogni evento l’accostamento con il tecnico toscano, ma viviamo in un mondo in cui ci si pone, o si è posti, a confronto con qualcun altro, a livello sociale, umano e lavorativo. Per quest’ultimo ambito è frequente la ricerca del metro, del criterio con cui tracciare una linea sull’operato di una persona, ascendente o discendete che sia. Nel calcio, poi, i paragoni si sprecano, tra allenatori e fenomeni assoluti. Ecco, in questo caso il successore si colloca in una scala di rapporti con il predecessore. Pirlo e Sarri, 1-0. Perché il primo non ha steccato al primo trofeo stagionale, anzi, ha vinto con merito la Supercoppa, cosa che sfuggì di mano a Sarri quasi allo stesso punto dell'avventura, a Riad, il 22 dicembre 2019, uscendo sconfitto contro la Lazio 3-1.



GAP IN CAMPIONATO, MA ADESSO NUOVA VITALITÀ - Ovviamente Sarri non può più controbattere, la sua annata in bianconero è già impressa nella storia del club, adesso può solo scrutare il resto del cammino di Pirlo con un occhio al futuro. Perché lui riuscì ad estendere l’egemonia juventina al nono anno consecutivo, alzando il tricolore in una stagione straordinaria per il tragico avvento del Covid-19. Attualmente, Pirlo si trova in svantaggio rispetto al predecessore: 33 punti in classifica (la sfida contro il Napoli ancora da recuperare), a -10 dal Milan capolista e a -12 da Sarri (dopo 18 giornate la sua Juve era a quota 45 punti, a pari merito con l’Inter). Il gap in campionato è sensibile, ma la vittoria della Supercoppa ha dato un’iniezione di fiducia da sfruttare per risalire la china, botta di adrenalina che l’anno scorso non c’è mai stata. O forse troppo tardi, quando Agnelli aveva già deciso di voltare pagina e accogliere Pirlo.