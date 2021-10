Aria pesante, a Barcellona. A poco più di un mese dall'inizio della stagione, in casa blaugrana è già tempo di riflessioni e di decisioni che possono rivoluzionare tutta l'annata. Il pessimo inizio dell'anno 1 post Messi rischia seriamente di costare la panchina a Ronald Koeman. Il presidente Laporta sta riflettendo, la prossima sosta delle nazionali può rappresentare un'occasione ghiotta per cambiare, con tre nomi nella lista dei dirigenti catalani: il sempre apprezzato Xavi, Roberto Martinez e il candidato che non t'aspetti:. Lo rivela Calciomercato.com.