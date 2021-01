Andrea, nell'intervista a JTV, ha commentato il cambiamento subito dal Genoa con Ballardini. In grado, quest'ultimo, di tutta un'altra spinta al Grifone, fino a quel momento nei bassifondi della classifica: "In queste tre partite? La forza messa in campo soprattutto a livello mentale, dovevamo ripartire bene dopo la sconfitta con la Fiorentina, quindi abbiamo chiarito bene quali fossero gli obiettivi, siamo ripartiti con forza cercando di pensare solo a noi stessi e di fare le partite".