Andrea Pirlo parla a Sky dopo il pareggio contro l'Atalanta: "Partita più difficile per intensità? No, abbiamo fatto un'ottima partita contro un avversario forte per ritmo, ma su quel piano abbiamo fatto una gara alla pari con loro, però quando dobbiamo fare il saltino come stasera, vincere per inerzia della gara non ci siamo riusciti. Abbiamo peccato un po' di leggerezza in alcuni casi e non siamo riusciti a vincere, queste partite con più cattiveria e attenzione vanno portate a casa. In alcune occasioni giravamo troppo lenti, in altre volevamo verticalizzare subito quando loro erano chiusi e concedevamo qualche ripartenza. Però nella gara abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a chiuderla. Abbiamo avuto le occasioni per fare gol, andare sul 2-0 e vincere. Quando lasci sempre la partita in bilico può succedere di tutto.



Ronaldo stanco? Sì, ha sbagliato il rigore, può capitare, capita una volta ogni tanto, peccato perché ci avrebbe aiutato a vincere.



Juve che prende sempre gol, numeri casuali? Non è un problema, domenica scorsa un tiro e un gol. Stasera di più. Ma non è una questione di pareggi o di gol presi, ma di come affronti la gara, stasera nel migliore dei modi per determinazione e atteggiamento. Abbiamo avuto nel primo tempo anche tante occasioni, non sfruttate per leggerezza. Stasera importante anche per il ritmo gara, non dimentichiamoci come gioca l'Atalanta non solo in Serie A ma anche in Europa. Difficile da affrontare, lo abbiamo fatto bene e creando tanto. Kulusevski in difficoltà? E' un giocatore giovane, ha giocato tanto, ha 20 anni e due anni fa giocava in Primavera. Il salto è enorme, ha fatto delle buone prestazioni, altre meno, però ci contiamo tanto. Ci sono partite in cui lui è più adatto di altri, vedremo. Si sta allenando bene, sta crescendo e troverà spazio nelle prosisme. Alternativa in attacco? Oggi secondo me non era la sua partita, con difensori molto aggressivi, a contatto, a uomo. Avevamo bisogno di giocatori in profondità, che attaccano lo spazio. Non era la sua gara, però è un giocatore importante.



Questione Dybala rinnovo, per Agnelli non è tra i primi 5? Sono questioni della società e del giocatore. Io faccio l'allenatore, alleno tutti i giocatori, Dybala è uno di questi, io penso solo al campo".