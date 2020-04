Un'incursione decisamente simpatica, quella di Andrea, nella lunga chiacchierata che la Juve ha proposto su JTV con Andrea Barzagli e Alessandro Matri (qui le loro dichiarazioni) . Il talento bresciano ha snocciolato qualche ricordo ma soprattutto ha regalato perle. Eccone alcune."Aveva i problemi? Li ha tutt'ora, ha fatto smettere di giocare tutti, guardate cos'ha fatto. Spera che il mercato vada avanti di continuo per riprovare""Un voto? Do un 6 al tiro, cambio gioco un 4.5. Mi è rimasto in testa troppo tempo quel cambio di gioco. Però quando tirava in porta...""Il destro di Barzagli? Quando caricava al limite dell'area, poi cominciava a correre dell'indietro...""Piedino? Aveva anche il tacco all'indietro"."In ritiro? Avevo il poster di Peluso"Pirlo: "Il più bello? Derby all'ultimo secondo""Ci sono state partite in cui ho giocato solo di sinistro. Quali? Una a Lecce, una col Novara, a Napoli. Avevo problemi al ginocchio destro e giocavo solo col sinistro"."Meglio quando lo vedo col codino"