Dopo la botta rimediata contro l'Atalanta, Arthur, molto probabilmente, verrà lasciato alla Continassa a lavorare per il pieno recupero fisico. La Juventus, quindi, dovrebbe schierare la coppia Bentancur-Rabiot a centrocampo nella sfida di domani sera. Il centrocampista francese, però, sarà in diffida e in caso di cartellino giallo salterebbe la partita di martedì 22 dicembre contro la Fiorentina. Se anche Arthur non dovesse recuperare per la sfida con i Viola, allora per Pirlo si tratterebbe di emergenza a centrocampo perché la lista dei disponibili nel ruolo si accorcerebbe notevolmente.