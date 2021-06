Dopo la fine dell'esperienza alla Juventus, Andrea Pirlo è stato accostato con insistenza alla panchina del Sassuolo, orfana di De Zerbi migrato allo Shakhtar Donetsk. Per Pirlo potrebbe essere una destinazione ideale per esprimere con meno pressioni le sue idee di gioco che nella Juve non è riuscito a mettere a frutto nella sua prima stagione in assoluto da allenatore. Tuttavia Pirlo deve guardarsi bene da un altro allenatore che il Sassuolo in questo momento sta seriamente prendendo in considerazione: Marco Giampaolo, reduce da due esperienze difficili in Milan e Torino.