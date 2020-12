La Juve sbanca Marassi e trova quella continuità che cercava da tempo. Nel post partita Andrea Pirlo ha commentato così la vittoria col Genoa a Sky Sport: "L'atteggiamento era la cosa principale, la cosa più giusta da fare era cancellare la gara del Camp Nou.Il gol subito dà fastidio perché ormai avevamo sbloccato la partita, invece di marcare in area abbiamo guardato. Quando subisci un tiro e u gol dà fastidio, ma siamo stati bravi a reagire e a conquistare una vittoria determinante per il nostro cammino".- "Paulo sta meglio, aveva bisogno di questo gol per sbloccarsi sia mentalmente che fisicamente, oggi ha fatto una buona partita su tutti e due gli aspetti. Lo aspettavamo, ora che è tornato al gol ci aspettiamo ancora di più. Quest'atteggiamento ci consente di essere sempre aggressivi e sempre nella loro metà campo, e quando riconquisti la palla di là fai anche molta meno fatica con gli attaccanti; è meglio correre cinque metri in avanti che ottanta indietro per recuperare la palla.. L'abbraccio e il merito va anche a tutta la squadra che l'ha sempre supportato in queste partite anche se non riusciva a trovare il gol personale. Oggi l'ha trovato e ha fatto anche un'ottima prestazione".- "Non ne abbiamo uno classico, ma ci sono giocatori che possono farlo molto bene; sono centrocampisti a tutto campo, in certe situazioni giochiamo con due e a volte abbassiamo uno dei due a fare il play davanti alla difesa. Dipende dalle partite.- "Abbiamo sfruttato. Ci serve qualcuno che attacca la profondità e in questo McKennie è molto bravo.