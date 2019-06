A Liverpool impazza la festa dei tifosi Reds: la squadra di Jurgen Klopp si è imposta nella finale di Champions League. Andrea Pirlo dice la sua sulla sfida del Wanda Metropolitano ai microfoni di Sky Sport, spiegando la ragione del risultato finale: "La partita è stata vinta anche da questi tifosi. Inoltre in campo c'era una certa differenza. Il Tottenham non ha avuto la giusta personalità. C’era gente come Alli ed Eriksen che non volevano la palla. E poi c'è stata poca qualità a centrocampo. Aggiungiamoci quell'episodio che l'ha indirizzata. Vittoria strameritata per la stagione fatta, ma anche per questo pubblico”.