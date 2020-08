Andrea Pirlo, neo allenatore della Juve, parla nella conferenza stampa che lo presenta come tecnico della prima squadra bianconera.





Tra i temi toccati anche Arthur, uno dei nuovi acquisti della Juve (insieme a Kulusevski): “Bravo giocatore, visto e ammirato al Barcellona negli ultimi anni. Per me è di costruzione, può fare più ruoli. Mezzala, centrocampista a due. Può fare più ruoli, tornerà molto utile durante la stagione".